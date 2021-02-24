Иркутянам предлагают убедиться в качестве связи Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечил покрытием сети территорию, где проживает 98% жителей Иркутской области. Для всех желающих компания открыла возможность протестировать услуги при подключении с тарифом «Мой онлайн». Если клиентов не устроит качество связи, Tele2 вернет им деньги.

В зоне охвата сети Tele2 расположены все города, районные центры, а также большинство небольших населенных пунктов региона. Стабильный сигнал обеспечен на основной протяженности трасс и в популярных местах отдыха жителей.

Иркутян приглашают протестировать качество голосовой связи и высокоскоростного интернета Tele2 с тарифом «Мой онлайн». За 400 рублей в месяц предложение включает: 20 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 400 минут для звонков на номера других операторов региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 всей России.

Также пользователям тарифа доступны выгодные возможности. В их числе: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе. А кроме того, можно покупать или продавать неизрасходованные пакеты услуг на «Маркете Tele2».

Оператор в очередной раз подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Акция проходит с 15 февраля по 28 марта 2021 года. Подробности доступны на сайте оператора.