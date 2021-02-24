Новости

Иркутянам предлагают убедиться в качестве связи Tele2

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, обеспечил покрытием сети территорию, где проживает 98% жителей Иркутской области. Для всех желающих компания открыла возможность протестировать услуги при подключении с тарифом «Мой онлайн». Если клиентов не устроит качество связи, Tele2 вернет им деньги.

В зоне охвата сети Tele2 расположены все города, районные центры, а также большинство небольших населенных пунктов региона. Стабильный сигнал обеспечен на основной протяженности трасс и в популярных местах отдыха жителей.

Иркутян приглашают протестировать качество голосовой связи и высокоскоростного интернета Tele2 с тарифом «Мой онлайн». За 400 рублей в месяц предложение включает: 20 Гб мобильного интернета с бесплатным доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 400 минут для звонков на номера других операторов региона и безлимитное общение с клиентами Tele2 всей России.
Также пользователям тарифа доступны выгодные возможности. В их числе: бессрочный перенос остатка пакетов трафика и минут, сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе. А кроме того, можно покупать или продавать неизрасходованные пакеты услуг на «Маркете Tele2».

Оператор в очередной раз подчеркивает свой честный подход: если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество связи, Tele2 вернет ему средства в размере внесенной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Акция проходит с 15 февраля по 28 марта 2021 года. Подробности доступны на сайте оператора. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Tele2 #теле2 #tele2":
Все материалы сюжета (6)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании