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Уголовное дело возбудили из-за смерти рабочего на производстве в Чунском районе

Следственный отдел по Чунскому району СУ СК РФ по Иркутской области возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на производстве, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2021 года несколько рабочих ремонтировали цепи транспортера для удаления опилок на территории лесозаготовительного предприятия в рабочем поселке Октябрьский. В какой-то момент один из мужчин, не заметив рабочих на транспортере, нажал на кнопку включения ленты транспортного оборудования.

В результате случившегося один рабочий получил травмы, от которых позже скончался, второй – сломал кости голени, голеностопного сустава и был госпитализирован.

Дело возбуждено по уголовной статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека», санкции которой предусматривают до 4 лет лишения свободы.

Расследование дела продолжается


/ Сибирское Информационное Агентство /
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