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Полицейские в Приангарье помогли съехавшему в кювет водителю фуры выбраться

ГУ МВД РФ по Иркутской области на официальном сайте сообщило, что полицейские помогли съехавшему в кювет водителю фуры выбраться из снежного плена.

Инцидент произошел на трассе «Вилюй» в нескольких километрах от Братска. Водитель большегруза при выполнении поворота не справился с управлением и оказался в сугробе.

«Самостоятельно выбраться из снежного плена автомобилист не смог. Несколько раз он обращался к проезжающими мимо водителям грузовых автомобилей, но вытащить многотонник никто не брался», – говорится в сообщении.

Фуру заметили проезжающие мимо полицейские. Спустя час они нашли транспорт, способный вытянуть грузовик на дорогу, помогли водителю выбраться и продолжить путь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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