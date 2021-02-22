Новые больницу и школу планируют построить в Зиме

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в Зиме планируется строительство новых школы и городской больницы.

Построить здания поручил губернатор региона Игорь Кобзев. Проект медучреждения для территории с населением в 30-50 тысяч людей разработает минздрав Приангарья. Известно, что объект будет иметь вертолетную площадку для бортов санавиации.

Зиминский муниципалитет подготовит обоснование и документацию для строительства школы, а также разработает планы капитального ремонта пяти образовательных учреждений.