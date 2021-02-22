Новости

Новые больницу и школу планируют построить в Зиме

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что в Зиме планируется строительство новых школы и городской больницы.

Построить здания поручил губернатор региона Игорь Кобзев. Проект медучреждения для территории с населением в 30-50 тысяч людей разработает минздрав Приангарья. Известно, что объект будет иметь вертолетную площадку для бортов санавиации.

Зиминский муниципалитет подготовит обоснование и документацию для строительства школы, а также разработает планы капитального ремонта пяти образовательных учреждений.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании