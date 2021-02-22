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Носки потеряли лидерство в списке популярных подарков на 23 февраля – эксперты

Носки – ранее наиболее популярный подарок мужчинам на 23 февраля – уступил в 2021 году место лидера спортивным товарам, а также другим сюрпризам, не войдя даже в ТОП-3, показало исследование платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments, сообщает РИА Новости.

Оборот спортивных товаров за неделю перед праздником вырос на 93%. Наибольшим спросом из этой категории пользовались бутылки для питья, гантели, спортивная одежда, сезонные товары для зимнего спорта. Средняя сумма чека – 12,7 тысячи рублей, что на 42% больше, чем в 2020-м.

На втором месте по темпу роста продаж оказались онлайн-покупки часов и ювелирных украшений – их оборот вырос на 62%, в среднем на эту группу товаров люди тратили 15,5 тысячи рублей.

На третьем месте – онлайн-продажи цветов и сувениров: в преддверии 23 февраля оборот по этой товарной категории вырос на 36%, средняя сумма покупки составила 3,4 тысячи рублей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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