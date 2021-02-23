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Электростанцию в Бодайбинском районе построят к 2026 году

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, в него вошло строительство электростанции в Бодайбинском районе Иркутской области, работы завершат к 2026 году, следует из документации на сайте кабмина.

Кроме того, в рамках проекта модернизируют Приморскую ГРЭС, соорудят два энергоблока на Нерюнгринской ГРЭС, увеличат мощность Партизанской ГРЭС.

«Развитие Восточного полигона железных дорог предусматривает комплексную модернизацию Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей. Запланированные мероприятия помогут увеличить их пропускную способность, нарастить объем грузоперевозок и сформировать инфраструктуру, необходимую для реализации инвестиционных проектов», – говорится в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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