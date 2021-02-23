Аналитик рассказал, при каких условиях доллар может стоить 30 рублей

Финансовый и биржевой аналитик Степан Демура рассказал, при каком условии курс доллара будет равняться 30 рублям, сообщает РИА Новости.

«Власти должны решиться на деноминацию, как, например, недавно было в Белоруссии. Например, у вас был курс 300, а после деноминации стал 30 или вообще три», – цитирует издание аналитика.

Эксперт также отметил, что Россию может ожидать деноминация, если доллар будет стоить 125-127 рублей. Однако сейчас курс находится в диапазоне 73-77 рублей за доллар, поэтому проводить деноминацию бессмысленно.