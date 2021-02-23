Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, ни один человек не заболел коронавирусом за последний день в Усть-Илимске – ранее этот регион был в лидерах по суточному приросту инфицированных.

Из 239 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 64 (всего 19 201), в Ангарске – 22 (всего 5 091), в Иркутском районе – 15 (всего 3 572), в Братске – 15 (всего 3 253), в Черемхово – 10 (всего 1 091).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 19 201, Ангарск – 5 091, Иркутский район – 3 572, Усть-Илимск – 3 499, Братск – 3 253.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили 54,7 тысячи людей.