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Ни один человек не заболел коронавирусом за последний день в Усть-Илимске

Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, ни один человек не заболел коронавирусом за последний день в Усть-Илимске – ранее этот регион был в лидерах по суточному приросту инфицированных.

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Из 239 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  1. в Иркутске – 64 (всего 19 201),
  2. в Ангарске – 22 (всего 5 091),
  3. в Иркутском районе – 15 (всего  3 572),
  4. в Братске – 15 (всего  3 253),
  5. в Черемхово – 10 (всего 1 091).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  1. Иркутск – 19 201,
  2. Ангарск – 5 091,
  3. Иркутский район – 3 572,
  4. Усть-Илимск – 3 499,
  5. Братск – 3 253.

Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили 54,7 тысячи людей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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