Региональный оперштаб опубликовал карту распространения коронавируса в Иркутской области. Согласно ее данным, ни один человек не заболел коронавирусом за последний день в Усть-Илимске – ранее этот регион был в лидерах по суточному приросту инфицированных.
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Из 239 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 64 (всего 19 201),
- в Ангарске – 22 (всего 5 091),
- в Иркутском районе – 15 (всего 3 572),
- в Братске – 15 (всего 3 253),
- в Черемхово – 10 (всего 1 091).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 19 201,
- Ангарск – 5 091,
- Иркутский район – 3 572,
- Усть-Илимск – 3 499,
- Братск – 3 253.
Всего в регионе с начала пандемии коронавирус обнаружили 54,7 тысячи людей.