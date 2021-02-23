Кобзев поручил в ближайшее время достроить ЖК «Южный парк», который обещают сдать с 2017 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что поручил в поселке Березовый достроить ЖК «Южный парк», который застройщик должен был сдать еще в 2017 году.

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

«Пока на 100 процентов готовы только стены. По всему остальному – отставание. Изначально дом на 119 квартир должны были сдать еще в 2017 году. 107 дольщиков купили в нем квартиры и уже четвертый год ждут свое жилье. Это вопиющая ситуация», – отметил глава региона и уточнил, что возведение объекта было остановлено из-за финансовых проблем застройщика, которые удалось решить лишь сейчас. Дом будет сдан в ближайшие месяцы.

Кобзев также дал отдельное поручение министерству строительства рассмотреть возможность выкупа части квартир для сирот и ветеранов.

Кроме того, в ближайшее время будет подготовлена информация обо всех проблемных объектах в Иркутске. Каждый из этих домов планируется 24 февраля обсудить на отдельном совещании.