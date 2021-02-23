Новости

Кобзев поручил в ближайшее время достроить ЖК «Южный парк», который обещают сдать с 2017 года

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил на своей странице в Instagram, что поручил в поселке Березовый достроить ЖК «Южный парк», который застройщик должен был сдать еще в 2017 году.

<p>Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram</p>

Фото со страницы Игоря Кобзева в Instagram

«Пока на 100 процентов готовы только стены. По всему остальному – отставание. Изначально дом на 119 квартир должны были сдать еще в 2017 году. 107 дольщиков купили в нем квартиры и уже четвертый год ждут свое жилье. Это вопиющая ситуация», – отметил глава региона и уточнил, что возведение объекта было остановлено из-за финансовых проблем застройщика, которые удалось решить лишь сейчас. Дом будет сдан в ближайшие месяцы.

Кобзев также дал отдельное поручение министерству строительства рассмотреть возможность выкупа части квартир для сирот и ветеранов.

Кроме того, в ближайшее время будет подготовлена информация обо всех проблемных объектах в Иркутске. Каждый из этих домов планируется 24 февраля обсудить на отдельном совещании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании