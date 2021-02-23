Банкир рассказал, сколько еще проживут в России монеты

Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал в интервью на радио Sputnik, когда в России откажутся от чеканки монет и от чего это зависит.

«Железными деньгами являются и рубли тоже, а 5-10 рублей – это все-таки пока еще деньги. 10 рублей – это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро. Диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5-10 лет. Если будет укрепление рубля, то те же 10 рублей могут превратиться уже не в 10-15 центов, а в 50 центов, а 50 центов – это достаточная сумма, чтобы в металлической форме продолжать существовать и в качестве сдачи использоваться. Если же произойдет обесценение и та же 10-рублевая медная монета не будет самоокупаться, тогда вымывание будет происходить процентов на 90», – заявил эксперт.

Он также отметил, что в целом россияне все реже используют монеты, а, например, мелочь с копеечным номиналом уже почти вышла из оборота.

Кроме того, наша страна – в числе лидеров по темпам отказа населения от наличных в пользу безналичных платежей.