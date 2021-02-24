СберИндекс: спрос на одежду приостановился, как только немного потеплело

С 15 по 21 февраля потребительские расходы россиян увеличились на 2,5% г/г, сообщают аналитики СберИндекса. Спрос домохозяйств заметно растёт уже третью неделю подряд.

Дополнительные траты в последнюю неделю наблюдаются в сегменте продовольствия (+7,5% г/г).

Динамика непродовольственной товарной розницы остаётся на уровне +9,3% г/г. При этом схлынул спрос в сегменте «Одежда, обувь и аксессуары» (+2,7% г/г после +22,1% г/г неделей ранее). По всей видимости, здесь мы видели спрос, связанный с необычайно холодной зимой.

Несколько оживился спрос в отдельных видах услуг («Салоны красоты, массаж, SPA» –3,5% г/г, «Развлечения» –33,6% г/г). Однако наиболее крупный сегмент «Кафе, бары, рестораны» — пока без улучшений (–23,4% г/г).