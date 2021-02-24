Директор управляющей компании из Ангарска вернул гражданину 128 тыс. рублей

Должник является директором управляющей компании, а также исполняет обязанности главного бухгалтера организации, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлен должным образом, а также ознакомлен со сроком исполнения решения суда.

В срок для добровольного исполнения мужчина долговые обязательства не выполнил. В связи с этим, судебный пристав Ангарского районного отдела судебных приставов направил по месту работы гражданина постановление об удержании 50% заработной платы в счет погашения задолженности.

В ходе дознания директор коммерческой организации вину в совершении преступления признал полностью и погасил имеющуюся задолженность перед кредитором в полном объеме. Учитывая, что гражданин ранее не был судим и раскаялся в содеянном, а права взыскателя восстановлены, уголовное дело в отношении него прекращено.