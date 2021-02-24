Новости

Директор управляющей компании из Ангарска вернул гражданину 128 тыс. рублей

Должник является директором управляющей компании, а также исполняет обязанности главного бухгалтера организации, сообщают в пресс-службе УФССП России по Иркутской области. 

О возбуждении исполнительного производства должник был уведомлен должным образом, а также ознакомлен со сроком исполнения решения суда. 

В срок для добровольного исполнения мужчина долговые обязательства не выполнил. В связи с этим, судебный пристав Ангарского районного отдела судебных приставов направил по месту работы гражданина постановление об удержании 50% заработной платы в счет погашения задолженности.

В ходе дознания директор коммерческой организации вину в совершении преступления признал полностью и погасил имеющуюся задолженность перед кредитором в полном объеме. Учитывая, что гражданин ранее не был судим и раскаялся в содеянном, а права взыскателя восстановлены, уголовное дело в отношении него прекращено.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании