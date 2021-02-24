Названы сроки окончания пандемии

Пандемия коронавируса завершится в начале следующего года. С таким прогнозом выступил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передают РИА Новости со ссылкой на датский телеканал DR.

«Худший сценарий позади. Мы знаем о вирусе больше по сравнению с 2020 годом, когда он только начал распространяться», – говорит чиновник.

Клюге подчеркнул, что вирус не исчезнет из человеческой популяции, но к обозначенному сроку отпадет потребность в ограничениях. При этом он отметил, что это только прогноз, так как пока никто не может точно сказать, как будет развиваться ситуация.

На 23 февраля в Иркутской области 239 человек заболели коронавирусом. Согласно информации, болезнь за день обнаружили у 239 людей. При этом вылечились от COVID-19 за сутки 290 людей, скончались – 10 людей с коронавирусом, девять из них – непосредственно от инфекции. Всего с начала пандемии вирус обнаружили у 54,7 тысячи людей.