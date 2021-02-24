Росреестр проведет ревизию земельных участков в Приангарье

Это необходимо для создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), сообщают в ведомстве.

Этапы данной работы обсуждались в ходе совместных семинаров Управления Росреестра и муниципалитетов 19 и 20 февраля.

Напомним, Иркутская область вошла в состав пилотных регионов по реализации эксперимента по созданию ЕИР. От Приангарья в проекте вошли три района – Иркутский, Ольхонский и Слюдянский. Цель создания ресурса – работа по принципу «одного окна». Чтобы при строительстве дома, оформлении земельного участка, какой-либо инвестиционной деятельности, клиент смог получить всю необходимую информацию в одном месте.

В частности, в настоящее время в Иркутской области отсутствуют сведения о правообладателях 189,6 тыс. земельных участков и 172,8 тыс. объектов капитального строительства.

Согласно намеченному плану, прикладные работы начнутся в середине 2021 года. Поэтому провести работу по повышению качества данных ЕГРН необходимо в короткий срок - за первое полугодие. Для этого между Росреестром и правительством Иркутской области ранее была утверждена «дорожная карта».