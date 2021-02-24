Новости

Росреестр проведет ревизию земельных участков в Приангарье

Это необходимо для создания Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), сообщают в ведомстве.

Этапы данной работы обсуждались в ходе совместных семинаров Управления Росреестра и муниципалитетов 19 и 20 февраля.

Напомним, Иркутская область вошла в состав пилотных регионов по реализации эксперимента по созданию ЕИР. От Приангарья в проекте вошли три района – Иркутский, Ольхонский и Слюдянский. Цель создания ресурса – работа по принципу «одного окна». Чтобы при строительстве дома, оформлении земельного участка, какой-либо инвестиционной деятельности, клиент смог получить всю необходимую информацию в одном месте.

В частности, в настоящее время в Иркутской области отсутствуют сведения о правообладателях 189,6 тыс. земельных участков и 172,8 тыс. объектов капитального строительства.

Согласно намеченному плану, прикладные работы начнутся в середине 2021 года. Поэтому провести работу по повышению качества данных ЕГРН необходимо в короткий срок - за первое полугодие. Для этого между Росреестром и правительством Иркутской области ранее была утверждена «дорожная карта».


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании