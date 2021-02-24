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Алексей Сазонов назначен исполняющим обязанности Председателя Правления Банка Уралсиб

Константин Бобров покинул пост Председателя Правления Банка Уралсиб, для того чтобы сфокусироваться на работе в Наблюдательном совете банка. Это решение направлено на усиление корпоративного управления и дальнейшее совершенствование модели менеджмента банка.

Исполняющим обязанности Председателя Правления назначен Алексей Сазонов, ранее курировавший финансовый блок. Алексей Сазонов занимает должность заместителя Председателя Правления с февраля 2008 года, входит в состав Правления банка. Он окончил Московский государственный институт Международных отношений МИД РФ по специальности «Международные экономические отношения» и Лондонскую школу бизнеса по специальности «Магистр финансов».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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