Примсоцбанк занял 36 место в медиарейтинге российских банков по итогам 2020 года

По итогам 2020 года Примсоцбанк занял 36 место в медиарейтинге российских банков, сообщают Banki.ru со ссылкой на «Медиалогию». По сравнению с прошлым годом, рост составил 8 пунктов.



Самыми растиражированными материалами в прошлом году стали интервью экспертов Примсоцбанка о том, что ждёт рынок труда этой осенью, а также об альтернативах вкладам и депозитам. Основу информационной повестки банка составляли публикации об акциях по банковским картам, повышению ставок на вклады, расширении функционала мобильного приложения Примсоцл@йн, а также сообщения о масштабной предновогодней акции «Рождественский подарок».



Стоит заметить, что на протяжении последних лет ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» стабильно входит в ТОП-50 самых медийных банков. По итогам сентября он занимал 31 строчку аналогичного рейтинга. Напомним, традиционно рейтинг Медиалогии строится на основе базы СМИ, которая включает в себя более 61 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ и блоги.