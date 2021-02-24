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В январе деловая активность бизнеса достигла допандемийных показателей

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Согласно Индексу RSBI деловая активность малого и среднего бизнеса третий месяц подряд стремится в зону роста, и в январе 2021 года она составила 49,3 пункта, практически сравнявшись с допандемийными показателями февраля 2020 года. Впервые за пять месяцев был отмечен рост всех компонент Индекса. Основными драйверами роста деловой активности в январе стали компоненты продаж и кадров за счет оптимистичных ожиданий, а кредиты и инвестиции продолжают удерживаться вблизи рекордно высоких исторических значений.

«Исследование в рамках Индекса RSBI показало, что почти 60% опрошенных предпринимателей смогли получить прибыль в 2020 году. Это позволяет предположить, что малый и средний бизнес в большинстве своем смог адаптироваться к новым реалиям, а дальнейшее снятие коронавирусных ограничений, массовая вакцинация, увеличение спроса на товары и услуги будут способствовать дальнейшему восстановлению деловой активности, о чем свидетельствует движение Индекса к зоне роста», - сказал Кирилл Тихонов, вице-президент - директор дирекции продуктов и технологий среднего и малого бизнеса ПСБ

«Рост всех четырех основных показателей, безусловно, — положительное явление, учитывая, что два из них превысили уровень в 50 пунктов. Все это особенно важно на фоне того, что 2021 год по плану правительства должен стать годом восстановительного роста. Однако, отмечая эти позитивные тенденции, не стоит забывать о тех отраслях, которые существенно пострадали. Например, общепит, потери которого составили 20% по официальным данным, а по опросам предпринимателей - более 30% и даже до 50%. Хорошо, что многие предприятия МСП по итогам 2020 г. получили прибыль, а многие думают об инвестициях - это дает возможность сосредоточиться на других, наиболее пострадавших предприятиях, и продолжать помогать им точечно и целенаправленно. Беспокоит также, что стремление набирать персонал в малом бизнесе пока не сформировалось», - отметил Александр Калинин, президент "Опоры России".

Изменение индекса по компонентам, в п.

RSBI_jan_21

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Основные тренды

Компонента продаж выросла почти на 8 пунктов по сравнению с прошлым месяцем, что обусловлено в основном позитивными ожиданиями: на 7% увеличилось количество тех предпринимателей, которые ждут роста выручки, - таких оказалось 19% от общего числа респондентов, при этом на 16% до 35% снизилось число тех, кто ожидает сокращения выручки.

В январе остановился тренд ухудшения ожиданий, зафиксированный еще летом.

Фактические показатели также выглядят достаточно уверенно: рост выручки отметили 17% опрошенных компаний, что практически сопоставимо с показателями декабря, а ее сокращение зафиксировали 46%, что уже на 7% ниже, чем месяцем ранее.

Фактические и ожидаемые изменения выручки в секторе МСБ

RSBI_jan_profit

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кадры вышла в нейтральную зону и составила 50 пунктов.

В январе ожидания малого и среднего бизнеса на ближайшие три месяца, связанные с наймом новых сотрудников, улучшились на 3% по сравнению с прошлым месяцем и составили 16% от общего числа опрошенных предпринимателей. При этом несколько снизилось число тех, кто планирует сокращать сотрудников в предстоящие три месяца – с 10% до 8% опрошенных.

Фактические значения в этой компоненте также продемонстрировали положительную динамику, хотя и невысокую: число компаний, которые сократили сотрудников в прошлом месяце, снизилось на 2% и составило 17%, доля же тех, кто нанимал новых сотрудников, осталась неизменной – 9%.

Фактические и ожидаемые изменения штата сотрудников в компаниях МСБ

RSBI_jan_21_staff

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Инвестиций удерживается в зоне роста пятый месяц подряд и в январе достигла 55 пунктов.

Число бизнесменов, которые в ближайшие три месяца планируют нарастить инвестиции, увеличилось на 4% по сравнению с результатами опроса в декабре, а число тех, кто будет сокращать инвестиции осталось практически неизменным и составило 8%.

Доля предпринимателей, наращивающих инвестиции в бизнес, сократилась в январе на 5% и составила 17%, при этом осталось неизменным число тех, кто выводил инвестиции из бизнеса - 15% от всех опрошенных компаний.

Фактические и ожидаемые изменения инвестиций в компаниях МСБ

RSBI_jan_21_invest

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Компонента Кредиты выросла незначительно до 55,7 пунктов и сохраняет свои рекордно высокие позиции уже третий месяц подряд.

Неизменными остались показатели, связанные с долей предпринимателей, которые подавали заявку на кредит и получили одобрение. Таких по-прежнему 12% от всех опрошенных предпринимателей. Доля отказов по кредитам снизилась до 11%.

В основном показатели этой компоненты остались в рамках значений, близких к декабрьским результатам.

Изменения доступности банковского кредита в компаниях МСБ

RSBI_jan_21_credit

Источник: ПСБ Аналитика & Стратегия, Magram Market Research

Индекс RSBI — с 2020 года ежемесячное исследование настроений малого и среднего бизнеса, организованное ПСБ совместно с Опорой России и исследовательским агентством Magram Market Research. В опросе приняли участие владельцы и топ-менеджеры 1773 компаний сектора МСБ из всех регионов Российской Федерации. Значение индекса выше 50,0 пунктов означает рост деловой активности, ниже 50,0 п. – снижение. Значения около 50 п. означают нейтральную зону.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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