Россельхозбанк вошел в топ-5 ESG-банков России

Рейтинговое агентство RAEX-Europe составило первый ESG-рэнкинг российских банков: Россельхозбанк вошел в пятерку российских финансовых институтов, чьи стандарты работы соответствуют принципам ESG: окружающая среда (Environmental), социальное развитие (Social), корпоративное управление (Governance).

Рэнкинг − часть проекта RAEX-Europe по сбору, систематизации и анализу ESG-данных компаний постсоветского пространства. Аналитики агентства оценивали деятельность компаний по 200 индикаторам, которые отражают три основных блока: Environmental − воздействие на окружающую среду, Social − персонал и местные сообщества и Governance − раскрытие информации и управление.

«Кредитные организации вносят достаточно серьезный вклад в состояние окружающей среды − как прямой, так и косвенный. Прямое влияние идет через потребление энергоресурсов, бумаги, выпуск пластиковых карт, а также создание новых рабочих мест как в крупных городах, так и в отдаленных регионах, куда зачастую «выносятся» бэк-офисы. Но гораздо важнее вторая, косвенная составляющая воздействия − через финансирование банками экономики и населения», − отмечается в исследовании RAEX-Europe.

Эксперты оценивали наличие в банке политики по «зеленому» и «социальному» финансированию, анализировали, учитываются ли ESG-риски в кредитных политиках банка, есть ли на балансе банков «зеленые» и «социальные» проекты.

«Запуск 29 июня 2020 дочерней компанией ООО «РСХБ Управление Активами» первого в России биржевого фонда, основанного на принципах ESG с первым и единственным ESG рейтингом BBB (esg) позволил институциональным и частным клиентам ответственно инвестировать в портфель акций ведущих российских компаний, входящих в Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности. По итогам IV квартала 2020 года фонд продемонстрировал высокий результат и занял 1 место по доходности среди биржевых фондов. В планах управляющей компании создание новых инвестиционных продуктов коллективного инвестирования, соответствующих принципам ESG и ответственного инвестирования PRI, – комментирует Генеральный директор ООО «РСХБ Управление Активами» Роман Серов.