Уверенность за рулем: Солид Банк предлагает «Помощь на дороге»

Российско-японский Солид Банк совместно с ООО «Русский АвтоМотоКлуб» запустил программу помощи автолюбителям на дороге, чтобы каждая поездка была в радость.

Ни один водитель не застрахован от неприятностей: прокол колеса, внезапно закончилось топливо, загорелась предупреждающая лампочка, сел аккумулятор, потребовался эвакуатор… Перечислять можно бесконечно. И каждая такая ситуация может кардинально поменять планы и испортить день.

Стандартное решение: пытаться починить самому, позвонить другу, воспользоваться интернетом для поиска помощи. Результат будет ожидаемым – это и трата времени, денег и нервов, а порой и неквалифицированная помощь или вовсе её отсутствие.



Российско-японский Солид Банк предлагает простое и удобное решение – пакеты услуг «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ» - чтобы даже в самых сложных ситуациях за рулем, вы чувствовали себя комфортно и уверенно!

Достаточно выбрать подходящий пакет услуг «Стандарт», «Платинум» или «ВИП», и любая неожиданность на дороге будет решена всего двумя простыми действиями:

набрать единый бесплатный номер телефона Круглосуточного Контакт-центра «Помощь на дороге», получить квалифицированную помощь.

Услугу помощи и обслуживания оказывает партнер Солид Банка - Русский АвтоМотоКлуб (РАМК):

территория покрытия РАМК - более 400 городов России и 48 стран Европы,

собственная служба техпомощи и эвакуации в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России,

собственный Контакт-центр, работающий на условиях круглосуточной и круглогодичной доступности,

возможность определения места поломки с помощью смс,

возможность оплаты перепробега и услуг, не покрываемых программой, через смс.

Узнать подробнее о наборе услуг в пакетах «Помощь на дороге», получить консультацию, ознакомиться со стоимостью можно по ссылке



Оформить выбранное пакетное предложение можно во всех офисах АО «Солид Банк»: 8 800 775 56 06