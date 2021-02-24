Уверенность за рулем: Солид Банк предлагает «Помощь на дороге»

Российско-японский Солид Банк совместно с ООО «Русский АвтоМотоКлуб» запустил программу помощи автолюбителям на дороге, чтобы каждая поездка была в радость.
Ни один водитель не застрахован от неприятностей: прокол колеса, внезапно закончилось топливо, загорелась предупреждающая лампочка, сел аккумулятор, потребовался эвакуатор… Перечислять можно бесконечно. И каждая такая ситуация может кардинально поменять планы и испортить день.
Стандартное решение: пытаться починить самому, позвонить другу, воспользоваться интернетом для поиска помощи. Результат будет ожидаемым – это и трата времени, денег и нервов, а порой и неквалифицированная помощь или вовсе её отсутствие.
Российско-японский Солид Банк предлагает простое и удобное решение – пакеты услуг «ПОМОЩЬ НА ДОРОГЕ» - чтобы даже в самых сложных ситуациях за рулем, вы чувствовали себя комфортно и уверенно!
Достаточно выбрать подходящий пакет услуг «Стандарт», «Платинум» или «ВИП», и любая неожиданность на дороге будет решена всего двумя простыми действиями:
- набрать единый бесплатный номер телефона Круглосуточного Контакт-центра «Помощь на дороге»,
- получить квалифицированную помощь.
Услугу помощи и обслуживания оказывает партнер Солид Банка - Русский АвтоМотоКлуб (РАМК):
- территория покрытия РАМК - более 400 городов России и 48 стран Европы,
- собственная служба техпомощи и эвакуации в Москве, Санкт-Петербурге и других городах России,
- собственный Контакт-центр, работающий на условиях круглосуточной и круглогодичной доступности,
- возможность определения места поломки с помощью смс,
- возможность оплаты перепробега и услуг, не покрываемых программой, через смс.
Узнать подробнее о наборе услуг в пакетах «Помощь на дороге», получить консультацию, ознакомиться со стоимостью можно по ссылке
Оформить выбранное пакетное предложение можно во всех офисах АО «Солид Банк»: 8 800 775 56 06