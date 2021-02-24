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Только треть россиян занимается продажей квартиры самостоятельно

Главным образом потому, что хотят сэкономить. Однако 21% респондентов отказались от помощи специалистов, потому что продавали квартиру знакомым. И только 2% сказали, что сами занимаются сделками с недвижимостью профессионально.  

Большинство же опрошенных обращается за помощью к профессионалам: 43% — к риелторам, 23% — в агентства недвижимости. 65% предпочитают такой вариант, полагая, что это избавит их от возможных ошибок во время подготовки и продажи недвижимости. 54% уверены, что сделка в таком случае будет безопасней. У 26% просто нет времени показывать квартиру потенциальным покупателям.  

Интересно, что владельцы ипотечных квартир меньше, чем владельцы недвижимости без обременения, были готовы заниматься продажей самостоятельно: 27% против 34% соответственно. 

Ранее Райффайзенбанк сообщал, что у 15% россиян квартира на момент продажи была в ипотеке. И у большинства этот аспект вызвал определённые сложности. В залоге чаще находились студии (12% с обременением vs 7% без) и «однушки» (45% vs 40%). А вот «трёшки», выставленные на продажу, реже всего были обременены (8% vs 19%).  

Большинство респондентов (64%), которые продавали квартиру самостоятельно, сказали, что в процессе им не пришлось снижать цену на своё жильё21% признались, что уступили на 10%А 12опрошенных утверждают, стоимость квартиры даже выросла. Больше половины (55%) из тех, кто продавал жильё с помощью риелтора или агентства недвижимости, сказали такжечто продали жильё за ту сумму, что назначили изначально. А вот доля тех, кому пришлось снизить стоимость на 10%, в этой категории оказалась выше и составила 39%.  

84% опрошенных размещали объявление о продаже квартиры на сайтах недвижимости, 43%  на сайте агентств, 23% доверились соцсетям, а 14%  информационным доскам на районе.  

«Найти подходящую квартиру можно и на нашем сайте raif.ru. На нем представлены все доступные объекты из базы ЦИАН и отмечены варианты, аккредитованные Райффайзенбанком. Выбор жилья на нашем сайте ускорит процесс сделки по ипотеке, поскольку по таким объектам проверка застройщика не нужна. Благодаря сотрудничеству Райффайзенбанка с платформой ЦИАН предварительное одобрение на выбранный объект можно получить за две минуты. Обременение другого банка не будет препятствием. В нашем банке такие сделки можно провести быстро и просто», - рассказала Ирина Ярыгова, руководитель направления по развитию розничного бизнеса Райффайзенбанка в Сибирско-Уральском макрорегионе. 

В онлайн-опросе приняли участие порядка трёх тысяч жителей крупных городов России, которые продавали квартиру в течение последних пяти лет. Преимущественно это мужчины и женщины (45% и 55%, соответственно) старше 26 лет. Ежемесячный доход 44% респондентов составляет 30-60 тыс. руб.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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