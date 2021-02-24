Власти Иркутска рассказали о планах празднования 360-летнего юбилея города

Основные празднования 360-летнего юбилея Иркутска, который отмечается в 2021 году, надеются провести в традиционном формате в первую субботу лета, как и положено по Уставу города. Об этом 24 февраля на депутатских слушаниях сообщил заместитель мэра, председатель комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска Виталий Барышников.

День города в этом году выпадает на 5 июня.

– Мы планируем несколько форматов, но надеемся, что будут сняты большинство ограничений (связанных с пандемией коронавируса – прим. ред.), потому готовим наш карнавал. Он будет состоять из двух частей. Основная – профессиональное, срежесированное шоу об истории Иркутска, вторая часть – свободное шествие театральные, творческих, спортивных коллективов, представителей общественности, – рассказал Виталий Барышников.

Запланирован и праздничный концерт с участием приглашённых исполнителей. Его хотят провести традиционно на площади Графа Сперанского с 16.00 до 22.00. Финалом станет фейерверк.

В течение 5 июня также хотят задействовать площадь у памятника Александру Третьему, где проведут, в том числе спортивные мероприятия, и остров Юность – здесь намерены организовать детский досуг. На территории хотят установить копии иркутских достопримечательностей, с которыми юные иркутяне получат возможность познакомиться поближе.

Напомним, недавно была представлена концепция фирменного стиля праздничного оформления Иркутска на юбилейный год. Дизайнерскими решениями смогут пользоваться не только городские службы, но и представители бизнеса, желающие подарить иркутянам ощущение праздника. Также предполагается размещение праздничной символики в учреждениях образования, культуры, спорта, в общественном транспорте.