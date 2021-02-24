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Человек погиб на пожаре в селе Шерагул Тулунского района

Ночью 24 февраля в Иркутской области произошло пять пожаров, сообщают в МЧС.

В селе Шерагул, в переулке Степной, на частном подворье горела летняя кухня. Первыми к месту пожара прибыла местная добровольная пожарная команда. Трое добровольных пожарных сдерживали распространение огня и тушили деревянную постройку до прибытия пожарного расчёта из города Тулуна. 

На момент прибытия первого подразделения горела летняя кухня и прострой к ней на площади 35квадратных метров, произошло обрушение кровли и потолочного перекрытия летней кухни. Спустя полчаса, в ходе разбора обрушившихся конструкций под завалами был обнаружен погибший мужчина-пенсионер 1958 года рождения 

На месте пожара сегодня работают дознаватели МЧС России. По предварительной информации, пожар мог возникнуть вследствие короткого замыкания электропроводки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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