В Иркутске 2 марта в Галерее REVолюция пройдет лекторий на тему вирусов

Всех иркутян, кто интересуется медициной, научпопом и нон-фикшн приглашают на открытую встречу «Наука против предрассудков», сообщают в Иркутском областном центре СПИД.

В формате лектория врачи расскажут про вирусы, вакцины, предрассудки и дискриминацию, а также ответят на вопросы слушателей. Все желающие смогут пройти бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ-инфекцию по слюне.

Это событие приурочено к 1 марта, Всесибирскому дню профилактики ВИЧ-инфекции и Дню «Ноль Дискриминации». По словам организаторов из Иркутского областного центра СПИД, незнание рождает страх: «ВИЧ и туберкулез как инфекции известны уже давно, но до сих пор окутаны множеством мифов и предрассудков. Один из путей для снижения стигматизации инфекции — просвещение. Именно поэтому и было решено провести бесплатный, открытый лекторий в стиле научпоп».

Во время лектория главный главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции Министерства Здравоохранения Иркутской области, главный врач Иркутского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Юлия Кимовна Плотникова расскажет о появлении и открытии вируса иммунодефицита человека, истории борьбы с этой инфекцией. Главный фтизиатр Иркутской области, зав. кафедрой туберкулеза и инфекционных болезней ИГМАПО, д.м.н., профессор Елена Юльевна Зоркальцева расскажет о туберкулезе в современной культуре и в медицине. Заместитель главного врача ИОЦ СПИД Сергей Дмитриевич Себекин расскажет о вакцинах и вакцинации. Команда книжного магазина «Переплет» представит обзор современной нон-фикшн литературы о здоровье, инфекциях и вирусах.