На ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run команда Примсоцбанка стала самой многочисленной

В минувшее воскресенье, 21 февраля, команда Примсоцбанка приняла участие в Кубке Корпорации в рамках ледового полумарафона Honor Vladivostok Ice Run. На лед Японского моря вышли 14 сотрудников организации. В номинации «Самая многочисленная команда» Примсоцбанк занял 1 место, а среди самых быстрых - третье.

Всего в Ледовом полумарафоне HONOR Vladivostok Ice Run приняли участие около тысячи бегунов из 15 регионов России. Отметим, что это единственный в России забег по льду моря, который проходит уже шестой год подряд. Мероприятие традиционно проходит на острове Русском, в бухте Новик.

Первыми вышли на старт участники самой длинной дистанции — 21,1 км. Позже стартовали спортсмены на самых массовых дистанциях — 10 и 5 км. Финишировали все участники вместе. Отметим, что сотрудники банка преодолели все дистанции Ice Run - 5, 10 и 21,1 километров.

- У сотрудников банка совершенно разный беговой опыт. В массовых забегах команда Примсоцбанка участвует с 2016 года. Хочу сказать, что такие мероприятия не только помогают каждому из нас почувствовать себя покорителями льда, но и способствуют укреплению корпоративного духа и товарищества в компании, - рассказал капитан команды Сергей Горох. Свою дистанцию в 21,1 километр он, к слову, пробежал за 1 час 45 минут.



Полумарафон — дисциплина лёгкой атлетики, представляет собой забег на дистанцию, вдвое меньшую марафонской (42 км 195 метров) — 21 км 97,5 метров. Полумарафон не является олимпийской дисциплиной, однако данная дистанция активно привлекает к себе интерес с начала 2000-х годов в мировом любительском беге. С 1992 года под эгидой ИААФ ежегодно проводится чемпионат мира по полумарафону.

