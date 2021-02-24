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En+ Group установит игровые комплексы в селе Ирбейское

ООО «Ирбейский разрез», входящий в Востсибуголь компании En+Group, приобрел игровые и спортивные комплексы и установит их в сквере Дружба в селе Ирбейское. Новые качели, карусели, горки, тренажеры, канатно-баскетбольный комплекс, турники и брусья приобрели в рамках сотрудничества компании и администрации Ирбейского района.

 

Общая стоимость оборудования составила 1,3 млн. рублей. С просьбой о его приобретении в компанию обратилась администрация. Сквер Дружба отремонтирован в рамках проекта благоустройства окружающей среды. На эти цели из краевого бюджета выделили 10 млн рублей, которые направили на оборудование пешеходных дорожек, систему освещения, установку фонтана, лавок и ограждения, а также озеленение территории.

 

ООО «Ирбейский разрез» сотрудничает с администрацией района уже более 10 лет. Инфраструктурные проекты, включающие взаимодействие с муниципалитетами, в социальной политике En+ Group инициированы основателем компании Олегом Дерипаской. За это время на территории Ирбейского района реализованы социальные и инфраструктурные проекты на сумму 15,2 млн рублей. Построены здание стоматологии, пристрой к детскому саду, две хоккейные коробки, приобретена новогодняя ель, которая ежегодно украшает центральную площадь села. Компания регулярно поддерживает проведение местных конкурсов и праздничных мероприятий, а также ежегодно выделяет льготный уголь для жителей д. Латынцево.

Евгений Мастернак, генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь»:

- В регионах своего присутствия компания является крупнейшим налогоплательщиком и работодателем. Мы активно сотрудничаем с местными сообществами, осуществляя комплекс социально-экономических и благотворительных программ. Для компании важно привлекать и удерживать специалистов на предприятиях не только условиями труда и заработной платой, но и в целом повышать уровень жизни в городах и поселках.

Олег Леоненко, глава Ирбейского района:

-     В прошлом году мы завершили строительство сквера Дружба. К весенне-летнему сезону совместно с компанией дооснастим его игровыми и спортивными комплексами. Также прорабатываем вопрос с собственниками зданий и сооружений, находящихся на этой же улице, о приведении вывесок и ограждений к единому стилю, чтоб сквер и улицы стали единым ансамблем. В настоящее время готовится документация для участия в проектах по дальнейшему благоустройству как районного центра, так и других сельских поселений Ирбейского района.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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