МТС проанализировала интернет-активность в популярных местах отдыха и составила ТОП-5 локаций на льду Байкала на основе данных мобильного трафика в период: январь - 23 февраля 2021г.

– Мы с коллегами составили рейтинг самых фотогеничных локаций этой зимы на основе обезличенных данных интернет-трафика, куда легко добраться, трудно не восхититься и невозможно не показать в соцсетях и главное – где можно рассчитывать на отличную связь #МТС, несмотря на большое количество отдыхающих, – прокомментировал данные директор филиала МТС в Иркутской области Владислав Божеев. – ТОП-5 локаций на льду Байкала выглядит так:

1.Листвянка. Кто бы сомневался .

2. Б. Голоустное. Мое любимое место. Пузырьков нынче меньше, но народ это не смущает

3. Малое Море (Мухорский залив). Покататься на коньках, съездить на хивусах на острова – красота.

4. Остров Ольхон. Удивительно, что только замыкает пятерку лидеров. Все дело в позднем замерзании Байкала. Думаю, перегонит еще «конкурентов» в рейтинге в ближайшее время

5. Байкальск. Здесь трафик генерят любители катать на лыжах и сноуборде и заезжают проведывать Байкал с видом на Хамар-Дабан.

По словам руководителя МТС, компания увеличила емкость канала сети в преддверии зимнего турсезона в популярных местах отдыха на Байкале. Как следствие, трафик взлетел в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним январем-февралем.

