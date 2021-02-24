17 500 доз вакцины против коронавируса доставили в Иркутскую область

Препарат «Спутник V» поступил в регион двумя партиями – 21 и 23 февраля. Часть вакцины уже развезли по прививочным пунктам Иркутска и близлежащих районов, остальную готовят к отгрузке в дальние территории региона.

- Сегодня основная группа вакцинируемых – жители региона в возрасте более 60 лет. Их мы привили почти 11 тысяч. Старшее поколение активно участвует в формировании коллективного иммунитета, − подчеркнул министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков.

Всего в регион поступило порядка 65 тысяч доз вакцины. На утро 24 февраля в Иркутской области против коронавируса привито более 40 тысяч человек, в том числе двумя компонентами – более 11 тысяч человек.