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Клиенты ВТБ Онлайн смогут переводить деньги с помощью Siri

Пользователи ВТБ Онлайн на платформе iOS смогут совершать переводы по номеру телефона с помощью голосового помощника Siri. Такой способ сокращает число необходимых действий по сравнению со стандартной операцией в мобильном приложении и помогает быстрее совершать переводы. 

Чтобы совершить перевод с помощью Siri, нужно произнести «Привет, Siri» и попросить перевести определенную сумму через ВТБ любому человеку из адресной книги смартфона. Если у пользователя уже есть разрешение на вызов ВТБ Онлайн из Siri, то у него автоматически откроется мобильное приложение. Клиенту нужно пройти идентификацию в ВТБ Онлайн, после чего он сразу увидит экран для перевода с уже указанной суммой и банком получателя (при необходимости их можно поменять). Затем останется только отправить деньги.

Перевести деньги по номеру телефона через Siri смогут и люди с ограниченными возможностями. Для этого нужно зайти в настройки телефона и включить VoiceOver, а затем попросить Siri совершить операцию. 

«Наша стратегическая задача – сделать максимально удобный сервис денежных переводов, в том числе – с помощью голосовых ассистентов. Сегодня такая опция появилась почти у трети пользователей ВТБ Онлайн. Общаться с голосовым помощником проще и быстрее, чем печатать в смартфоне. Это надежно и безопасно: перевод проходит с обязательной авторизацией и подтверждением в ВТБ Онлайн. Кроме того, за этим сервисом – будущее, ведь уже в ближайшее время ВТБ Онлайн представит голосового помощника для проведения привычных рутинных операций клиента голосом», — комментирует старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. 

Пользователям с устройствами на iOS также стали доступны виджеты с избранными операциями в ВТБ Онлайн — переводами по номеру телефона, оплатой сотовой связи и сканированием QR-кода. Чтобы установить виджет на экран смартфона, клиенту нужно нажать и удерживать пустую область на экране «Домой», пока он не перейдет в режим редактирования приложений. Далее необходимо нажать кнопку «Добавить» в верхнем левом углу, выбрать виджет ВТБ Онлайн и нажать кнопку «Добавить виджет».

Новые функции появились в версии приложения 15.4. Для перевода денег через голосового помощника Siri пользователю необходимо разрешить Siri доступ к данным мобильного приложения ВТБ Онлайн.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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