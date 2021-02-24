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Сбербанк увеличил срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» до 30 лет

Сбербанк увеличил максимальный срок кредитования по программе ипотеки «Господдержка-2020» на приобретение квартир в новостройках с 20 до 30 лет, сообщают в банке.

Стандартная процентная ставка по программе ипотеки «Господдержка-2020» составляет 6,4% годовых. При использовании сервиса «Электронная регистрация» ставка по ипотеке снижается на 0,3 процентного пункта — до 6,1% годовых.

В рамках программы субсидирования от застройщика ставка составит от 0,1% годовых.

— С момента запуска ипотека с господдержкой сразу же показала свою востребованность. Сейчас эта программа является лидером в выдачах на первичном рынке, составляя около 90% ипотеки на новостройки. Более 200 тысяч семей по всей России уже воспользовались программой для приобретения нового жилья, а увеличение максимального срока кредитования с 20 до 30 лет позволит нашим клиентам выбрать ещё более комфортный платёж по ипотеке и снизить их финансовую нагрузку, — Кирилл Царёв, заместитель Председателя Правления, руководитель блока «Розничный бизнес» Сбербанка.

По программе господдержки можно оформить ипотечный кредит на сумму до 12 млн рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области и до 6 млн рублей — в других регионах России. Первоначальный взнос по кредиту — от 15% стоимости недвижимости.

Оформить ипотеку по льготной ставке и выбрать жильё от аккредитованных застройщиков можно онлайн на DomClick.ru.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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