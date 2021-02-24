Правительство региона и Россельхозбанк продолжат реализацию инвестпроектов в области сельского хозяйства

Губернатор региона Игорь Кобзев, министр сельского хозяйства Илья Сумароков и директор Иркутского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Наталья Баркова сегодня обсудили направления взаимодействия регионального Правительства и финансовой организации.

– Нас интересует совместная реализация инвестиционных проектов в сельском хозяйстве Иркутской области. Мы определили приоритетные направления, которые требуют финансовой поддержки. Это приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования, создание предприятий по переработке сельхозпродукции субъектами малого и среднего предпринимательства, создание производств по производству продукции с высокой добавленной стоимостью, – сказал Игорь Кобзев.



«Россельхозбанк» – один из крупнейших поставщиков услуг в сфере кредитовании сельхозтоваропроизводителей. Доля банка на рынке льготных кредитов агропромышленного комплекса (АПК) региона в 2020 году составила 21,8%.



В прошлом году впервые был сформирован реестр базовых хозяйств АПК Иркутской области из 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей. Следующий этап – это формирование планов развития. Предполагается наращивать поставки и повышать конкурентоспособность сельскохозяйственной и продовольственной продукции, а также снижать затраты на производство, внедрять новые технологии. Для реализации планов потребуется дополнительная поддержка в форме льготных заемных средств. Кроме того, в этом году банком уже выдано 450 миллионов рублей на сезонно-полевые работы аграриям региона.



На встрече также обсудили вопросы участия банка в реализации программы «Комплексное развитие сельских территорий».



– 2020 год оказался прорывным с точки зрения реализации сельской ипотеки, мы выдали 656 кредитов на территории Иркутской области на сумму более полутора млрд рублей. Но мы столкнулись с некоторыми проблемами. У населения большим спросом пользуются ипотечные программы по строительству жилья, но пока остается проблема с подрядчиками в сельских территориях, – сообщила Наталья Баркова.



Губернатор отметил, что для решения этого вопроса необходимо изучить опыт других регионов.



– Будем подключать к данной работе и муниципалитеты. Сельским территориям необходима комплексная застройка, - подчеркнул Игорь Кобзев.