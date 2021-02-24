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ФНС: Транспортный и земельный налоги организации должны уплатить не позднее 1 марта

Онлайн-семинар по актуальным изменениям налогового законодательства прошел в МИ ФНС России № 18 по Иркутской области. Инспекторы обратили внимание участников видеотрансляции, что начиная с отчетности за 2020 год для юридических лиц отменена обязанность по предоставлению налоговых деклараций по транспортному и земельному налогам. Однако исчислить и уплатить указанные налоги организациям не позднее 1 марта необходимо самостоятельно (Федеральный закон от 15.04.2019 №63-ФЗ). Кроме того, ежеквартально, до конца месяца, следующего за отчетным кварталом, налогоплательщики должны уплачивать авансовые платежи (Федеральный закон от 29.09.2019 №325-ФЗ).

Налоговая служба направит сообщение об исчисленной сумме налога, при этом срок его отправки может составить до 6 месяцев после срока уплаты. Для более оперативной сверки можно запрашивать в налоговом органе сведения из ЕГРН (там будут указаны данные об имуществе) и при необходимости вносить необходимые изменения. Инспекции продолжат принимать уточненные декларации за более ранние периоды.

В рамках вебинара специалисты остановились на нововведениях, касающихся уплаты индивидуальными предпринимателями страховых взносов. Налогоплательщики, применяющие патентную систему налогообложения (ПСН), вправе уменьшить с 2021 года стоимость патента на страховые платежи. Бизнесмены, не имеющие работников, могут уменьшить налог на уплаченные за себя страховые взносы без ограничения по сумме. Предприниматели, являющиеся работодателями, - не более чем на 50% налога, подлежащего уплате.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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