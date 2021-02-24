Более 200 пациентов вылечили от COVID-19 в "Медицинском центре помощи и спасения" в Братске

«Медицинский центр помощи и спасения» уже третий месяц работает в Братске, в нем лечат больных COVID-19. За время работы в центре вылечили 230 пациентов от 23 до 90 лет, сообщает Братская студия телевидения.

Хотя статистика заболеваемости по коронавирусу снижается, врачи по-прежнему продолжают работать в режиме повышенной готовности. Персонал в «Медицинский центр помощи и спасения», построенный по инициативе промышленника и общественного деятеля Олега Дерипаски, отбирали тщательно – на передовой нужны лучшие. В распоряжении докторов современное оборудование, аналогов которому нет в большинстве городских больниц.

Опытом эффективного лечения коронавируса доктора «Медицинского центра помощи и спасения» обмениваются с коллегами из других больниц Братска, а сами повышают квалификацию, общаясь со специалистами из московских клиник.

Напомним, что госпиталь в Братске открыли в конце ноября прошлого года. Строили его ударными темпами. Подобных центров на территории Сибири семь, в Иркутской области – три.