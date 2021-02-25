Новости

Получателям жилищных пособий предложили выдавать «продуктовые карточки»

Размер пособия на продукты составит 3 тыс. рублей, сообщают Известия.

Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий. Этих граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране), средняя сумма поддержки для них составляла почти 1,6 тыс. рублей. Государство уже опробовало механизм предоставления жилищных субсидий для этих граждан, он доказал свою эффективность, сказано в письме Союза потребителей. Поэтому они вправе стать первыми кандидатами на получение дополнительных средств на продукты, уверены в организации. Такой подход позволит максимально оперативно запустить проект по продовольственной помощи, считают в Союзе потребителей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Нацпарк «Заповедное Прибайкалье» отменил 20% сбор за оформление разрешения
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании