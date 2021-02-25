Получателям жилищных пособий предложили выдавать «продуктовые карточки»

Размер пособия на продукты составит 3 тыс. рублей, сообщают Известия.

Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий. Этих граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг.

В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране), средняя сумма поддержки для них составляла почти 1,6 тыс. рублей. Государство уже опробовало механизм предоставления жилищных субсидий для этих граждан, он доказал свою эффективность, сказано в письме Союза потребителей. Поэтому они вправе стать первыми кандидатами на получение дополнительных средств на продукты, уверены в организации. Такой подход позволит максимально оперативно запустить проект по продовольственной помощи, считают в Союзе потребителей.