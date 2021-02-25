К 2025 году количество ультрахайнетов в мире увеличится на 27%

В России – на 29%, сообщают в международной консалтинговой компании Knight Frank.

Лидером по приросту благосостояния станет Азия, где количество лиц со сверхкрупным капиталом вырастет на 39%, в особенности разница будет заметна в Индонезии (+67%) и Индии (+63%). В России к 2025 году число ультрахайнетов увеличится на 29% и составит 10 346 человек, при этом за 2020 год отмечалась отрицательная динамика (-11% с 9 015 до 8 015 человек).

За период 2015-2020 гг. количество UHNWI в мире увеличилось на 33% (+129,6 тыс. чел.). Годовой прирост в мире составил 2,4% (+12,4 тыс. чел.) и достиг 521 653 человек в 2020 году. Наибольшее увеличение числа лиц со сверхвысоким капиталом в 2020 году наблюдалось в Китае (+9 594 чел.), США (+6 080 чел.) и Японии (+1 198 чел.).

Среди стран абсолютными лидерами по численности ультрахайнетов по-прежнему остаются США – более 180 тыс. сверхсостоятельных людей (рост за год на 4%), Китай – более 70 тыс. мультимиллионеров (+16%) и Германия – более 28 тыс. ультрахайнетов (+3%). Россия входит в топ-10 стран по численности UHNWI и остается на девятом месте с показателем, превышающим 8 тыс. сверхбогатых людей (-11%).

Максимальная отрицательная динамика была зафиксирована в Греции (-33% ультрахайнетов, до 678 чел. в 2020 году), Португалии (-24%, до 841 чел.) и ОАЭ (-22%, до 1 305 чел.).

Согласно прогнозам Knight Frank, в ближайшие пять лет количество ультрахайнетов во всем мире возрастет еще на 27% – до 663 483 чел.

Больше всего людей со сверхвысоким доходом будет проживать в Северной Америке, Европе и Азии. Особенно примечательны азиатские страны, к 2025 году ультрахайнетов в них станет почти на 40% больше, а в Индонезии и Индии в частности – на 67% и 63% больше соответственно.

Вторым важным центром благосостояния будет Африка (+33%), где Замбия и ЮАР с результатами в 40% и 32% станут лидерами по количеству ультрахайнетов в пределах всего региона.

Россия и СНГ к 2025 году могут стать третьими по данному показателю с ростом на 27%. Отдельно по России прогнозируется увеличение количества ультрахайнетов на 29%, что также соответствует общемировой тенденции.

Что касается миллиардеров, то в мире в 2020 году их количество увеличилось на 7% до 2 351 человека. Больше всего обладателей долларового миллиарда в Азии – 835, Северной Америке – 725 и Европе – 428 человек. Россия и СНГ расположились на последней строчке рейтинга – 103 миллиардера, изменения отсутствуют.

По прогнозам, через пять лет во всем мире станет почти на четверть больше миллиардеров, что приведет к росту их числа до 2 915 человек. Абсолютный лидер – Азия (+38%, до 1 149 человек в 2025 году), а самый активный прирост будет зафиксирован в Африке (+75%, до 28 человек). В России и СНГ ожидается увеличение количества миллиардеров еще на 5% (до 108 человек).

Опрос The Wealth Report Attitudes Survey 2021 показывает, какие опасения испытывают клиенты респондентов в 2021 году. Так, 80% из них в качестве ключевых факторов влияния на благосостояние отметили дальнейшее развитие пандемии, почти 50% – локальную государственную политику и еще 42% – налоговое регулирование.

Позитивных перемен ультрахайнеты ожидают в первую очередь в связи с появлением новых инвестиционных возможностей после пандемии (87% выбрали этот вариант), технологическим развитием (47%) и улучшением ситуации на геополитической арене (31%).