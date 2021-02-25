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Горячий январь: в Иркутске заключено на 8% больше сделок с новостройками, чем в декабре

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В январе 2021 года в Иркутской области зарегистрировало 579 договоров участия в долевом строительстве. Снижение незначительное, это всего 4% меньше, чем в декабре 2020 года, сообщает пресс-служба Управление Росреестра по Иркутской области.

Большая часть сделок с новостройками приходится на Иркутск. Из 579 договоров 445 (77%) заключено в областном центре. При этом несмотря на длинные новогодние каникулы, в Иркутске в отличии от данных по региону активность в январе была даже выше – заключено на 8% больше сделок, чем в декабре.

Также возросло количество сделок в январе и в Иркутском районе. Так, если в декабре 2020 года зарегистрировало 169 договоров долевого участия, в январе оформлено 184 (+9%) таких договоров.   

Доля договоров с использованием счетов эскроу продолжает расти, в январе она составила 30% от общего количества ДДУ в регионе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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