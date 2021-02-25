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Доля доллара в ФНБ сократилась в пользу юаня и йены

Минфин перевел 15% его средств в китайский юань и 5% в японскую иену, сообщают Ведомости.

«В нормативную валютную структуру средств ФНБ включены японская иена с долей 5% и китайский юань с долей 15%. Доли доллара США и евро при этом сокращены с 45% до 35%, а доля фунтов стерлингов сохранена неизменной на уровне 10%», – говорится в сообщении. Там пояснили, что эти изменения направлены на «повышение доходности и диверсификации инвестиционных рисков размещения средств ФНБ».

До этого ФНБ держал средства только в трех неазиатских валютах: 45% – в долларе, 45% – в евро и 10% – в фунте. На 1 января 2021 года размер ФНБ составлял $183,36 млрд или 11,7% от объема ВВП страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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