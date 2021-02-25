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У половины переболевших коронавирусом детей сохранились симптомы болезни

В их числе бессоница, боли в груди, мышцах и суставах, хроническая усталость, насморк, потеря внимания, сообщает РБК.

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Эксперты изучили влияние болезни у 129 переболевших с марта по ноября прошлого года младше 18 лет, средний их возраст составил 11 лет. У 42% детей спустя четыре месяца после излечения не наблюдалось никаких симптомов. Однако у 35,7% детей через 120 дней выявили один или два симптома COVID-19, 22,5% жаловались на три и более симптома.

Чаще всего несовершеннолетние после выздоровления жаловались на бессонницу (она фиксировалась в 18,6% случаев), признаки респираторного заболевания, включая боль и стеснение в груди (14,7%), заложенность носа (12,4%). У детей также регистрировались усталость, мышечные и суставные боли, потеря концентрации внимания.

Напомним, что 17 500 доз вакцины против коронавируса доставили в Иркутскую область. Препарат «Спутник V» поступил в регион двумя партиями – 21 и 23 февраля. Часть вакцины уже развезли по прививочным пунктам Иркутска и близлежащих районов, остальную готовят к отгрузке в дальние территории региона.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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