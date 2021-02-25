Женщины в Иркутской области готовы зарабатывать на 10 000 меньше, чем мужчины

Согласно данным служба исследований hh.ru, средние зарплатные ожидания женщин – 30 000 рублей, что в 1,3 раза меньше мужских зарплат: в среднем это 40 000 рублей.

При этом, средние зарплатные предложения в вакансиях, на которые работодатели чаще приглашали на собеседования женщин из региона, составила в 2020 году идентичные с ожиданиями значения - 30 000 рублей, а мужчин – 40 000 рублей, разница в предложениях - 10 000 рублей.

Вакансии с самыми высокими зарплатами, по которым работодатели из региона приглашали на собеседование женщин, обычно относились к сферам «Высший менеджмент» (60 000 рублей), «Автомобильный бизнес» (50 000 рублей), «Добыча сырья» (47 500 рублей). Но при этом, мужчин в тех же самых сферах чаще приглашали на вакансии с более высокой заработной платой: на топ-менеджерские позиции – 75 000 рублей, а в сфере добычи сырья 90 000 рублей.

Самая большая разница в мужских и женских зарплатах в сфере «Добыча сырья» зарплатные предложения в вакансиях из этой отрасли, на которые чаще приглашают мужчин, выше на 42 500 рублей, чем тех, на которые чаще приглашают женщин. Также велика разница в зарплатах женщин и мужчин в профсферах «Автомобильный бизнес» (20 000 рублей), «Домашний персонал» (30 000 рублей), «Производство» (20 000 рублей).

Интересно было посмотреть соотношение мужчин и женщин из Иркутской области, желающих получить работу в сфере высшего менеджмента. Кандидатов-мужчин оказалось вполовину больше, при этом они заявляли более высокие зарплатные ожидания, в среднем, 99 тысяч рублей, тогда как женщины – 68 тысяч рублей.

Резюме женщины-руководителя с самыми высокими зарплатными ожиданиями в регионе относится к профсфере «Транспорт, логистика», она хотела бы зарабатывать 525 тысяч рублей, при этом готова обеспечивать прибыль от 1 миллиона рублей.

«Сейчас есть тренд на соблюдение гендерного баланса в органах управления, который позволяет не только лучше нанимать и удерживать ценные кадры, но повышать эффективность бизнеса до 20%. Так что перекос в зарплатах женщин и мужчин-руководителей со временем будет выравниваться. Исследователи бизнеса говорят о том, что первые женщины управленцы подражали правилам поведения мужчин, однако вторая волна женщин-руководителей высшего эшелона создает и разрабатывает свой специфический стиль управления, построенный на гибкости методик, балансе логики и интуиции» - комментирует руководитель пресс-службы hh.ru Сибирь, Лилия Эсауленко.