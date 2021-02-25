5,4 млн россиян имеют просроченные кредиты

Согласно данным СРО НАПКА, средний срок погашения долга составляется порядка 2 лет.

На текущий момент порядка 5,4 млн россиян имеют просроченные обязательства перед кредитными организациями в сегменте необеспеченного кредитования, то есть каждый пятый. По итогам 2019 году просроченные обязательства имели 5 млн россиян. Таким образом, за год количество должников выросло на 8% против традиционного прироста в 4-5%.

В среднем на должника приходится около 1,2 кредита.

При этом порядка 80% должников в работе коллекторских агентств имеет 1 просроченный долг, 15% - 2, 3,5% -3, 1,5% - более 4 кредитов. Годом ранее соответственно 1 долг имели 82%, 2- 13,5%, 3 – 3%, более 4 – 1,5%. Таким образом, за год количество должников с 2 кредитами выросло на 11%.

8 из 10 должников, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней, удается закрыть обязательства в течение 2 лет после того, как они начинает активно работать со своей просрочкой и после восстановления уровня дохода.

В прошлом году катализатором роста всех долговых показателей стала пандемия и последующий за ней режим самоизоляции, который отразился на уровне безработицы и доходов россиян.

В зоне риска оказался практически каждый второй заемщик, имеющий открытый необеспеченный кредит. Безусловно, меры поддержки позволили избежать реальных массовых дефолтов. Однако тем, кто не смог справиться с долговой нагрузкой и не подходил под требования кредитных каникул понадобится минимум 6-7 месяцев, чтобы возобновить платежи.

За прошедший год по причине снижения доходов поменялось и соотношение трат в бюджетах домохозяйств, обременённых просроченными кредитами - у большинства из них текущие траты в среднем отнимают сейчас 90%, и только оставшиеся 10% им удается направлять на погашение кредитных обязательств. Ранее соотношение было 80-/20+.

Также уровень риска дефолта находится в прямой зависимости и от количества оформленных кредитов. При обслуживании 1 ссуды просрочка возникает в 10% случаях, 2 кредитов – уже 15%, 3 кредитов – почти 30%, 4 – более 50%.