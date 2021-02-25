Дом культуры в Осинском районе поставлен на кадастровый учет

Дом культуры в селе Майск Осинского района Иркутской области поставлен на кадастровый учет, сообщает Управление Росреестра по Иркутской области. Сведения об объекте внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Процедура проведена ведомством в кратчайшие сроки.

Учреждение рассчитано на 150 мест. Всего в здании два этажа. Общая площадь составляет 1328 кв. метров. Кадастровая стоимость объекта определена в размере около 5 млн. рублей. Здание оформлено в собственность муниципального образования «Майск».

В новом ДК предусмотрено наличие зрительного и камерного зала (студии вокала), радиостудии, библиотеки с читальным залом и компьютерными местами, книгохранилища, кабинетов хореографии, сольфеджио, эстрады, живописи, декоративно-прикладного искусства, швейного цеха и помещения для краеведческого музея.