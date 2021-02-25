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Банк Уралсиб стал партнером трека FutureBank программы «Московский акселератор»

Банк Уралсиб стал партнером трека FutureBank программы «Московский акселератор». Проект реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития и посвящен поиску новых IT-продуктов и цифровых подходов к работе с клиентами в банковской сфере.

К участию в треке FutureBank приглашаются высокотехнологичные стартапы и компании, работающие в таких направлениях, как сервисы улучшения клиентского опыта, маркетинговые платформы по лидогенерации, предиктивная аналитика и адаптация CJM, повышение конверсии и инструменты реактивации пользовательской базы, продукты для физических лиц и МСБ, платежные сервисы и карточные продукты. Прием заявок продлится до 1 апреля 2021 года на сайте трека. В финале трека экспертное жюри выберет 30 лучших стартапов, которые попадут в акселерационную программу и получат возможность представить свои продукты на демо-дне, лучшие из них смогут пилотировать свое решение с банком Уралсиб.

«Сотрудничество с программой „Московский акселератор“ станет для нас дополнительным каналом поиска и пилотирования новых решений для развития технологий бизнес-линий и повышения привлекательности банковских продуктов для наших клиентов. Это прекрасная возможность для стартапов прокачать свой бизнес и отработать различные гипотезы при помощи экспертов трека», — отметил директор по инновациям ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Дмитрий Гришин.

«FutureBank станет восьмым по счету треком Московского акселератора. Мы ждем, что по результатам трека стартапы смогут запустить свои сервисы в экосистеме банка-партнера», — рассказала заместитель генерального директора Агентства инноваций Москвы Ксения Борбачева. Банк Уралсиб активно использует формат акселераторов при отборе и внедрении инновационных практик и технологий. Организатором собственных программ выступает «Инновационная лаборатория iLab» банка. С момента создания iLab провела 2 акселератора — Уралсиб Tech 2019 и Уралсиб Tech 2020. За 2 года в акселератор поступило более 200 заявок и 100 из них были отобраны к участию. В настоящий момент уже 4 сервиса внедрены в бизнес-процессы и используются банком на постоянной основе, еще два проекта находятся в стадии передачи в промышленную эксплуатацию.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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