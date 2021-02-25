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Более одного килограмма насвая пытались незаконно ввезти в Иркутскую область

Иркутская таможня при контроле багажа пассажиров, прибывших в Иркутск авиарейсом из Душанбе, у двух граждан Таджикистана инспекторы обнаружили пакеты, содержащие гранулированное вещество темно-зелёного цвета со специфическим запахом.Общий вес выявленной смеси составил более одного килограмма.

Экспертиза подтвердила, что это табачная жевательная смесь «насвай». При прохождении таможенного контроля оба гражданина пренебрегли действующими нормами и не внесли сведения о табачной продукции в пассажирскую таможенную декларацию.

В настоящее время в личных целях гражданам разрешается ввезти на территорию ЕАЭС 250 граммов табака, а также 200 сигарет или 50 сигар, либо указанные изделия в ассортименте общим весом не более 250 граммов одним лицом, достигшим 18 - летнего возраста.

В настоящее время таможенники принимают решения о возбуждении в отношении граждан дел об административных правонарушениях и привлечения нарушителей к административной ответственности.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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