Сбер дарит шоколад в честь праздников 23 февраля и 8 марта

В трех крупных городах Иркутской области – Иркутске, Ангарске, Братске, Байкальский банк Сбербанка проводит праздничную акцию «Спасибо, что вы с нами».

Особое поздравление с Днем Защитника Отечества и Международным Женским Днем при визите в отделение банка, накануне 23 февраля получали мужчины, а в преддверии 8 марта получат женщины. В офисах Сбера для клиентов подготовлен особый комплимент - брендированный шоколад*, так банк решил поздравить жителей области с всенародно-любимыми праздниками. Специально для этих целей в Иркутск, Братск и Ангарск поступило более 16 тысяч плиток особого шоколада.

Александр Абрамкин, Председатель Байкальского банка Сбербанка: «Это уже вторая акция такого плана в нашем банке. Впервые шоколадные комплименты мы вручали в День качества, в ноябре прошлого года, и увидели, сколько улыбок и позитивного настроения это наше «спасибо» вызвало у людей. Опыт решили повторить, накануне 23 февраля так мы поздравляли мужчин, посещавших наши отделения, а сейчас готовимся радовать прекрасных дам. Нам всегда важно настроение, с которым клиент приходит в Сбер для решения своих задач, важно и то, с каким настроением он покидает наш офис. Акция «Спасибо, что вы с нами» - один из атмосферных элементов, созданных для комфорта пребывания посетителей в операционных залах. Главной ценностью для Сбербанка всегда являются люди, наши клиенты и если на их лицах появится еще одна улыбка, добрый взгляд, хорошее настроение – мы порадуемся вместе».