Подарки для близких и кино со скидкой – с кредитной картой «Большой cash-back» от Банка «Приморье»

Подготовить подарки на весенние праздники, устроить романтический ужин или семейный бранч, организовать дружеские выходы в кино и театр со скидкой можно с кредитной картой «Большой
— Сегодня кредитная карта с функцией
Категории для получения большого и очень большого
- 25% на категорию кинотеатры, театры. Например, в праздничные выходные можно сходить в кино и потратить 1000 рублей на билеты.
Cash-backв сумме 250 рублей вернется на карту деньгами.
- 5% на категорию кафе, рестораны, бары, фастфуд: с любого чека, оплаченного в кафе, барах и ресторанах картой «Большой
cash-back», вернется 5% от суммы.
- 3% возвращаются за покупки в категориях одежда, обувь, аптеки, бытовая техника и мебель. Так что покупать подарки на праздники можно выгодно, получая такие скидки в виде
cash-back
Преимущества кредитной карты «Большой
- Повышенный
cash-backдо 25%
- Карта Visa категории Gold
- Льготный период до 50 дней
- Кредитный лимит до 500 000 рублей
- Бесплатный мобильный банк, смс сервис
- Бесплатный выпуск карты
Подать заявку на новую кредитную карту «Большой
Оплачивать платеж по кредитке можно любым удобным способом:
- Онлайн в Мобильном банке
- В платежном терминале Банка «Приморье»
- В любом офисе Банка «Приморье»
Подробную информацию можно узнать в
В акции участвуют коды MCC 5722, 5912, 5691, 5621, 5712, 5732, 5661, 5651, 5699, 5719, 5641, 5611, 5631, 5122, 5812, 5814, 5813, 7922, 7832. Банк не несет ответственность, если торговая точка установила на платежном терминале другой