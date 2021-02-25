Подарки для близких и кино со скидкой – с кредитной картой «Большой cash-back» от Банка «Приморье»

Подготовить подарки на весенние праздники, устроить романтический ужин или семейный бранч, организовать дружеские выходы в кино и театр со скидкой можно с кредитной картой «Большой cash-back » от Банка «Приморье».

— Сегодня кредитная карта с функцией cash-back — это не только оптимальная финансовая помощь, но и порой способ неплохо сэкономить. Пользователи таких карт могут как тратить, так и зарабатывать, совершая покупки. Особенно если успевать закрывать вовремя льготный период, а у карты «Большой cash-back » — это почти два месяца, — комментирует начальник отдела продаж розничных банковских услуг Банка «Приморье» Анастасия Васильцова.

Категории для получения большого и очень большого cash-back по этой карте:

25% на категорию кинотеатры, театры. Например, в праздничные выходные можно сходить в кино и потратить 1000 рублей на билеты. Cash-back в сумме 250 рублей вернется на карту деньгами.

в сумме 250 рублей вернется на карту деньгами. 5% на категорию кафе, рестораны, бары, фастфуд: с любого чека, оплаченного в кафе, барах и ресторанах картой «Большой cash-back », вернется 5% от суммы.

», вернется 5% от суммы. 3% возвращаются за покупки в категориях одежда, обувь, аптеки, бытовая техника и мебель. Так что покупать подарки на праздники можно выгодно, получая такие скидки в виде cash-back

Преимущества кредитной карты «Большой cash-back » от Банка «Приморье»:

Повышенный cash-back до 25%

до 25% Карта Visa категории Gold

Льготный период до 50 дней

Кредитный лимит до 500 000 рублей

Бесплатный мобильный банк, смс сервис

Бесплатный выпуск карты

Подать заявку на новую кредитную карту «Большой cash-back » можно через мобильное приложение, на сайте или в любом офисе Банка «Приморье».

Оплачивать платеж по кредитке можно любым удобным способом:

Онлайн в Мобильном банке

В платежном терминале Банка «Приморье»

В любом офисе Банка «Приморье»

Подробную информацию можно узнать в Контакт-центре по тел. 8 800 200 20 86 (звонок бесплатный) или в офисах Банка «Приморье».

Cash-back зачисляется на счет один раз в месяц в первую субботу месяца, следующего за расчетным. Зачисленные на счет средства становятся доступны для расходных операций по карте на следующий рабочий день после зачисления. Cash-back начисляется только в том случае, если у клиента на дату зачисления cash-back открыт кредитный лимит. Максимальная сумма cash-back — 4 000 р в месяц.