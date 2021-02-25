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Курс на красивую весну: по картам «Мир» от Примсоцбанка вас ждёт кэшбэк в ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA

Приобрести подарки к 8 марта или порадовать себя обновлением косметички можно с выгодой. За покупки по карте «Мир» от Примсоцбанка с 21 февраля по 20 марта в магазинах ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA вас ждёт кэшбэк 7%.

Для того, чтобы его получить держателям карт необходимо:

• зарегистрировать карту «Мир» банка-участника Программы лояльности платёжной системы «Мир» на сайте https://privetmir.ru/auth или в мобильном приложении «Привет, Мир!» в разделе «Мой кэшбэк»;
• оплатить первую покупку в период акции в сети магазинов или в интернет-магазине ИЛЬ ДЕ БОТЭ и SEPHORA.

Отметим, максимальная сумма кэшбэка составляет 500 рублей. Кэшбэк будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

Организатор акции — АО «ИЛЬ ДЕ БОТЭ» ОГРН: 1027700292938 Юридический адрес: 115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 74 стр. 1, +7 (800) 200-17-00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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