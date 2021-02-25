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От пчеловодства до сити-фермерства: Россельхозбанк открывает «Школу фермера» в 15 регионах

24 февраля в России стартовал второй этап масштабного образовательного проекта «Школа фермера». Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов и заместитель Министра сельского хозяйства РФ Оксана Лут открыли двери «Школы фермера» в 15 регионах страны для 352 слушателей.

Инициатива Россельхозбанка впервые реализуется в Орловской, Волгоградской, Тамбовской, Свердловской, Тюменской, Кемеровской, Курской, Саратовской, Брянской областях, Республиках Татарстан и Чувашия, Удмуртской Республике. А в Ставропольском крае, Республике Башкортостан и Новосибирской области «Школа фермера» открылась снова - эти регионы стали пионерами проекта осенью 2020 года.

«Наша главная цель – помочь людям реализовать себя, дать все возможности для запуска и развития собственного бизнеса на селе. Ведь у многих есть большое желание работать. Однако не всегда хватает знаний, но главное - необходимых навыков. А нам важно, чтобы в сельское хозяйство приходили высокообразованные специалисты, которые поддержат успешное развитие отрасли и привнесут в нее новый драйв. Мы расширили учебную программу за счет уникальных специальностей. К примеру, определили такое направление, как «сити-фермерство». Для Россельхозбанка фермеры – вайжнейшие клиенты и партнеры. Поэтому мы окружаем их максимальной поддержкой. Более того, банк намерен принять личное участие в реализации лучших бизнес-планов выпускников «Школы фермера». Поэтому ждем от вас хорошо проработанных, эффективных проектов», – напутствовал Борис Листов.

По словам Оксаны Лут, проект хорошо зарекомендовал себя, он позволяет субъектам малого агробизнеса получать глубокие теоретические и практические знания, необходимые для наращивания объемов производства. Это особенно важно с учетом возрастающего вклада фермерских хозяйств в российский АПК. Большинство из 114 выпускников первого потока получили гранты на развитие агробизнеса, а также содействие в реализации своей продукции.

В церемонии открытия второй волны «Школы фермера» также приняли участие губернаторы Брянской, Курской, Орловской, Свердловской, Тамбовской областей, Ставропольского края, глава Чувашской Республики и руководители других регионов России.

«Школа фермера» — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности Министерства сельского хозяйства РФ, регионов, агровузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Слушатели приобретают теоретическую подготовку, изучая правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; знакомятся с новейшими агротехнологиями; проходят обучение на ведущих предприятиях отрасли, учатся кооперироваться с крупными холдингами. А завершается курс защитой бизнес-планов.

Выпускники получают документы государственного образца и могут подать заявку на грант для развития своего хозяйства.

Обучение финансируется Россельхозбанком. Общая продолжительность курса – до трёх месяцев. Впрочем, для тех, кто не успел или не смог стать слушателем «Школы фермера» в этот раз, есть хорошие новости. Глава Россельхозбанка Борис Листов пообещал, что проект будет продолжен и охватит новые регионы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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