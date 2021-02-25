27 февраля в Листвянке откроется ледовый фестиваль #Живи на Байкале

Ледовый фестиваль #Живи на Байкале проходит уже в течение семи лет и предполагает проведение серии культурно-массовых, спортивно-экологических мероприятий в зимний сезон в посёлке Листвянка на берегу озера Байкал. Цель фестиваля – формирование навыков бережного отношения к окружающей среде и популяризация активного отдыха.

Фестиваль организован общественным движением «Живи_на_Байкале» при поддержке агентства по туризму Иркутской области.

В 2021 году фестиваль пройдет c 27 февраля по 8 марта в рамках Года Байкала в Иркутской области.

Площадка фестиваля выстраивается прямо на льду озера Байкал. Она представляет из себя большой каток и ледовые скульптуры, выполненные в тематике Года Байкала, развлекательные площадки, фотозоны. Традиционно будет сделана большая ледяная 3D-скульптура #Живи_на_Байкале.

– Фестиваль полюбился как жителям, так и гостям Иркутской области. С каждым годом масштаб мероприятия растет, организаторы привлекают гостей новыми активностями. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией организаторы фестиваля приняли меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Площадка фестиваля будет сформирована таким образом, чтобы распределить и разграничить возможные массовые потоки людей, – рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.