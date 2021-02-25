Новости

27 февраля в Листвянке откроется ледовый фестиваль #Живи на Байкале

Ледовый фестиваль #Живи на Байкале проходит уже в течение семи лет и предполагает проведение серии культурно-массовых, спортивно-экологических мероприятий в зимний сезон в посёлке Листвянка на берегу озера Байкал. Цель фестиваля –  формирование навыков бережного отношения к окружающей среде и популяризация активного отдыха.

Фестиваль организован общественным движением «Живи_на_Байкале» при поддержке агентства по туризму Иркутской области.

В 2021 году фестиваль пройдет c 27 февраля по 8 марта в рамках Года Байкала в Иркутской области.

Площадка фестиваля выстраивается прямо на льду озера Байкал. Она представляет из себя большой каток и ледовые скульптуры, выполненные в тематике Года Байкала, развлекательные площадки, фотозоны. Традиционно будет сделана большая ледяная 3D-скульптура #Живи_на_Байкале.

Читайте также:

«Ищем. Учим. Бережем». Где берут кадры иркутские отельеры
16 февраля 2021
Волшебная палочка для гостиниц. Как пройти классификацию достойно
10 февраля 2021

– Фестиваль полюбился как жителям, так и гостям Иркутской области. С каждым годом масштаб мероприятия растет, организаторы привлекают гостей новыми активностями. В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией организаторы фестиваля приняли меры по профилактике распространения новой коронавирусной инфекции. Площадка фестиваля будет сформирована таким образом, чтобы распределить и разграничить возможные массовые потоки людей, –  рассказала руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "#ВремяотдыхатьнаБайкале. Форум "Время отдыхать на Байкале". Иркутск":
Все материалы сюжета (33)


Реклама на сайте

Почему на Байкале нет туристического рая?
От ледяных скульптур до трейлраннинга: на Ольхоне состоялся второй фестиваль Olkhon Ice Fest
На Olkhon Ice Fest победила ледовая скульптура команды из Екатеринбурга
Эксклюзивную сувенирку выпустил Иркутский художественный музей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании