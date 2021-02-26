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Абоненты Tele2 использовали на 30% больше промокодов

Tele2 проанализировал активность абонентов в программе лояльности «Больше» в 2020 году. Клиенты активно пользовались предложениями от ювелирных магазинов и онлайн-сервисов, а также промокодами для совершения выгодных покупок. Кроме того, в 2020 году у абонентов появилась возможность получить кешбэк по чекам за покупку определенных товаров.

Tele2 подводит итоги работы программы лояльности «Больше» за 2020 год. Наиболее активно к сервису присоединялись жители столичного региона, Санкт-Петербурга, Челябинской, Нижегородской и Ростовской областей. В 2020 году по сравнению с 2019-м количество активаций промокодов от партнеров выросло почти на 30%. По России самыми популярными стали предложения категорий «Ювелирные изделия», «Электронные и аудиокниги», «Покупки онлайн», а в Москве и Санкт-Петербурге – подписки на онлайн-кинотеатры. Клиенты активно использовали предложения от ювелирного магазина SUNLIGHT, сервисов Tele2 TV и «ЛитРес», а также от интернет-магазина AliExpress.

Помимо подарков и скидок, в программе «Больше» клиентам также доступны предложения партнеров, позволяющие получить кешбэк на счет своего мобильного телефона. Средства можно использовать на оплату услуг связи. Кроме того, в 2020 году у абонентов появилась удобная возможность получить кешбэк по чекам уже после покупки определенных товаров. Акция доступна в мобильном приложении. Чтобы воспользоваться ею, необходимо в «Мой Tele2» нажать кнопку «Получить кешбэк», перейти на страницу товаров, участвующих в предложении, приобрести один из них, затем отсканировать QR-код на чеке в течение 48 часов с момента покупки.

Программа лояльности «Больше» действует с 2017 года. Она рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные акции от партнеров. Абонентам доступны предложения от популярных онлайн-кинотеатров, магазинов, ресторанов, а также образовательных сервисов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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