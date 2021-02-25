Безработица в Иркутской области к концу 2020 года снизилась до уровня 2,5%

В прошлом году в регионе было трудоустроено 66,7 тысяч человек. Это в 1,4 раза больше чем в 2019 году. Тем не менее к концу года, несмотря на пандемию, ситуация на рынке труда Иркутской области стабилизировалась. На 1 января уровень регистрируемой безработицы снизился до 2,5%. Об этом сообщила министр труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова на заседании регионального Правительства.

– В течение года более 108,7 тысяч безработных получили выплаты на общую сумму 3,6 млрд рублей в виде пособия, стипендии в период обучения, в том числе 38 тысяч из них получили доплату на 62 тысячи несовершеннолетних детей, – подчеркивает в сообщении регионального правительства.

Ранее Иркутскстат сообщал, что в III квартале 2020 года безработными были 88,1 тыс. жителей Иркутской области или 7,6% рабочей силы, годом ранее – 6,6%. Однако официальные данные отличаются от реальной ситуации, в центры занятости обращается только треть безработных, предупреждает Иркутскстат.