Компания En+ Group приступила к замене шести рабочих колес гидроагрегатов на Братской ГЭС в рамках программы модернизации «Новая энергия». Сумма инвестиций в данный этап проекта составит более 1,5 млрд рублей. Работы по замене рабочих колёс на Братской ГЭС запланированы на период с 2021 по 2026 год. В результате будут заменены все 18 рабочих колес (12 из них были заменены в ходе первых этапов в 2007 - 2010 гг. и 2014 - 2017 гг.).

Российскими специалистами уже завершены испытания модели новой гидротурбины на гарантированные параметры и основные технические характеристики, также была произведена проверка работы установки в различных режимах нагрузки гидроагрегата. Специально для испытаний, которые проводились в течение двух месяцев, был разработан и изготовлен макет турбины и рабочего колеса гидроагрегата в масштабе 1:10.

Лабораторные испытания проводились в присутствии специалистов Братской ГЭС и компании «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» и включали в себя выборочную проверку измерительных преобразователей, испытания по определению КПД и мощности, кавитационные и разгонные испытания, видеонаблюдение за структурой потока, выборочную проверку размеров отдельных элементов проточной части гидротурбины. По результатам испытаний КПД новой гидротурбины составит 96,51%, что почти на 5% выше текущих показателей действующих гидроагрегатов.

Михаил Хардиков, руководитель энергетического бизнеса En+ Group:

«Мы продолжим в 2021 году проект «Новая энергия» на всех наших гидроэлектростанциях. Полученные в ходе первых этапов результаты полностью оправдывают вложенные инвестиции. Все 12 новых рабочих колёс на Братской ГЭС уже подтвердили улучшенные характеристики с повышенным КПД и обеспечили дополнительную выработку электроэнергии без увеличения расхода воды через Братскую ГЭС. Рабочие колеса, которые мы поставим в этом году, также спроектированы с целью увеличения КПД в рабочем диапазоне и оптимального прироста располагаемой мощности ГЭС при прогнозном уровне напора».

Программа обновления Братской ГЭС является частью масштабной программы модернизации «Новая энергия» на ГЭС Ангаро-Енисейского каскада, входящих в En+ Group (Усть-Илимская, Братская, Иркутская и Красноярская). «Новая энергия» — ключевой инвестиционный проект энергетических предприятий En+ Group стоимостью 21 млрд руб, начатый по предложению основателя компании Олега Дерипаски в 2007 году. Проект рассчитан на период до 2046 года. В числе ключевых приоритетов проекта — повышение надежности и безопасности всех станций. В рамках программы производится комплексная замена не только основного (гидроагрегаты, рабочие колеса), но и вспомогательного оборудования.

Планируется, что по итогам реализации программы сибирские гидроэлектростанции En+ Group, начиная с 2022 года, увеличат производство экологически чистой электроэнергии на 2 млрд кВт⋅ч. Это позволит снизить выбросы парниковых газов по Группе на 2,3 млн т в год, что положительно отразится на экологии сибирских регионов.